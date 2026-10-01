Оплата без смартфона и карты: умное кольцо Сбер подключили к «Вжух»

Команда Сбера добавила бесконтактную оплату в фирменное умное кольцо. Теперь устройство можно использовать вместо банковской карты или смартфона — платежи проходят с использованием технологии «Вжух».

Фото пресс-службы Сбера Источник изображения: Сбер

Чтобы активировать оплату, пользователю нужно привязать счёт Сбера в приложении кольца. Для совершения покупки потребуется дважды коснуться метки на устройстве и поднести его к терминалу. Оплата доступна на биометрических терминалах Сбера и устройствах банков-партнёров с поддержкой «Вжух». Технология использует Bluetooth Low Energy и позволяет проводить операции без подключения к интернету.

Кольцо также отслеживает показатели организма, физическую активность и восстановление. Собранные данные анализирует нейросеть «ГигаЧат», которая формирует персональные рекомендации и помогает отслеживать изменения состояния. При необходимости через интеграцию с «СберЗдоровье» пользователь может подобрать врача и пройти диагностику.