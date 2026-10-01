Windows on Arm начиналась с этого чипа. Microsoft объявила о прекращении поддержки SoC Snapdragon 850

Компания Microsoft объявила о том, что поддержка SoC Snapdragon 850 заканчивается на вышедшей на днях Windows 11 26H2. Это последняя версия операционной системы, которая имеет поддержку данной платформы.

В целом это не имеет особого значения, так как владельцев соответствующих ПК крайне мало, но стоит отметить, что именно Snapdragon 850 была первой платформой Qualcomm, которую хотя бы формально создавали специально для Windows. Была ещё Snapdragon 835, которая также использовалась с ноутбуках, но это изначально смартфонный чип. К слову, поддержка последнего уже завершена.

С чем связано завершение поддержки Snapdragon 850, неизвестно. В любом случае, первые попытки Qualcomm и Microsoft создать рынок Windows on Arm были весьма провальными, и популярностью такие системы не пользовались. В том числе из-за весьма низкой производительности.