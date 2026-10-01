Пузырь ИИ ещё не лопнул, а Micron уже нашла новый рынок сбыта для миллионов ГБ памяти. Память нужна роботам

Похоже, на горизонте замаячил новый рынок, который только усугубит ситуацию с дефицитом памяти. Компания Micron, которая является одним из крупнейших производителей DRAM, в своём свежем финансовом отчёте назвала этот рынок и свои ожидания относительно него.

Речь о человекоподобных роботах. Согласно расчётам компании, каждому такому роботу в обозримом будущем понадобится около 200 ГБ памяти DRAM и несколько терабайт памяти NAND. Само собой, речь тут идёт о роботах с высоким уровнем автономности и широким спектром возможностей. К примеру, такими могут быть домашние потребительские роботы с ИИ.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, уже в 2030 году может быть продано до 1,2 млн таких роботов, и в этом случае, учитывая подсчёты Micron, этой армии понадобится около 240 млн ГБ DRAM. При этом к 2050 году продажи таких роботов, согласно прогнозам, приблизятся к 1 млрд в год.