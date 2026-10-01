МТС начал сообщать родственникам о подозрительных звонках пожилым абонентам

Уведомления о нежелательных звонках без дополнительной платы доступны для подключения только абонентам МТС

Оператор МТС запустил бесплатные уведомления о потенциально опасных звонках пожилым абонентам. Теперь родственники могут получать уведомления или SMS, если система распознаёт признаки мошенничества во время разговора.

Для подключения необходимо создать семейную группу в приложении «Мой МТС» и добавить родственника с ролью «пожилой». Дополнительная подписка на «МТС Защитник» не требуется — уведомления работают на базе его технологий.

По данным оператора, в январе–августе 2026 года система предотвратила более 85 млн нежелательных звонков пользователям старше 65 лет. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками социальных служб, пенсионных фондов и коммунальных организаций.

На Москву пришлось 22% таких звонков, на Санкт-Петербург и Краснодарский край — по 7%. В МТС отмечают, что уведомления позволяют родственникам быстрее узнать о потенциально опасном разговоре и связаться с пожилым абонентом.