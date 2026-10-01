Starlink получил дополнительный спектр частот — пропускная способность станет ещё больше

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила спутниковым интернет-сервисам, включая Starlink, использовать дополнительные диапазоны радиочастот для передачи данных на пользовательские терминалы.

Речь идет о диапазонах 12,7–13,25 ГГц и 42–42,5 ГГц. В результате для спутникового широкополосного доступа открывается дополнительно 525 МГц спектра, что увеличивает доступный ресурс для нисходящего канала более чем на 25%.

Диапазон 12,7–13,25 ГГц уже использовался терминалами Starlink для передачи данных от наземной станции к спутникам. Теперь FCC разрешила применять его также для нисходящей передачи — непосредственно от спутника к пользовательской тарелке. Это изменение распространяется и на терминалы, установленные на движущихся объектах, поэтому дополнительный спектр сможет использоваться Starlink на самолетах и судах.

Отдельно комиссия разрешила применение диапазона 42–42,5 ГГц для наземных шлюзовых станций спутниковых сетей. Пользовательские терминалы этот диапазон использовать не смогут. Согласно расчетам FCC, его добавление способно увеличить пропускную способность высокопроизводительного низкоорбитального спутника примерно на 7,2%, улучшив передачу трафика между спутниками и наземной инфраструктурой.

Когда именно Starlink начнет использовать новые частоты, пока неизвестно. Для этого SpaceX, как правило, должна подать в FCC заявку на изменение параметров работы своей системы. При этом глава комиссии Брендан Карр заявил, что увеличение доступного спектра должно обеспечить больше пропускной способности для домашнего спутникового интернета и расширить возможности подключения в сельских и удаленных районах.