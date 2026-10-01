Starship мог выйти на орбиту ещё два года назад: технически такая возможность была ещё в 6-м полёте

Задержка с орбитальным режимом Starship была связана прежде всего с безопасностью и последовательным сбором данных

Илон Маск согласился с анализом Erdayastronaut, согласно которому Starship технически мог выполнить полноценный выход на орбиту задолго до 14-го полета.

По расчетам автора, примерно 19-секундное включение двигателя во время последнего испытания добавило кораблю около 91 м/с скорости — лишь 1,2% от общего запаса. Физически такая возможность существовала еще со 6-го полета, когда был продемонстрирован одиночный запуск двигателя Raptor в космосе. В 13-м полете двигатель работал около 14 секунд, однако маневр выполнялся для изменения плоскости траектории, а не для выхода на орбиту.

Таким образом, продолжительность работы двигателя сама по себе не была принципиальным техническим ограничением. Главной причиной отказа от более ранних орбитальных попыток был методичный подход SpaceX к испытаниям и безопасности. Компания последовательно собирала данные о поведении крупнейшей из когда-либо запущенных космических систем, прежде чем переходить к следующим этапам программы.

При этом ключевой задачей разработчиков Starship был не выход на орбиту, а безопасное возвращение. Речь идет о контролируемом сходе с орбиты, прохождении плотных слоев атмосферы и точном приводнении. В качестве исторического примера вспоминается космический челнок Space Shuttle, впервые выполнивший подобный управляемый спуск в 1981 году и совершивший посадку на взлетно-посадочную полосу.

По оценке автора анализа, Starship постепенно приближается к тому, чтобы значительно превзойти Space Shuttle по грузоподъемности и в перспективе — по возможности полного и оперативного повторного использования. Маск поддержал эту оценку, назвав разбор точным.

Главным событием 14-го полета стало развертывание 26 спутников Starlink V3 — первой полноценной полезной нагрузки Starship. После отделения со всеми аппаратами удалось установить связь.