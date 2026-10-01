Представлены смартфоны Samsung Galaxy M08 и Galaxy F08 с большими аккумуляторами и поддержкой обновлений до 2032 года

Samsung расширила индийскую линейку бюджетных смартфонов моделями Galaxy M08 и Galaxy F08.

Оба устройства получили аккумуляторы емкостью 6000 мА•ч, основную камеру на 50 Мп и защиту корпуса по степени IP64. Смартфоны уже появились на официальном сайте компании, однако их цены и дата начала продаж пока не объявлены.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

Galaxy M08 и Galaxy F08 оснащены 6,7-дюймовыми PLS LCD-дисплеями с разрешением 1600 × 720 пикселей. Аппаратной основой стала восьмиядерная платформа MediaTek Helio G99+ с частотой до 2,2 ГГц, дополненная 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются карты microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает батарея на 6000 мА•ч с зарядкой мощностью 25 Вт, причем адаптер питания придется приобретать отдельно.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с автофокусом и цифровым зумом до 10 крат, а вспомогательный модуль имеет разрешение 2 Мп. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Оба смартфона работают на Android 17 и получат шесть крупных обновлений ОС, а также шесть лет исправлений безопасности — то есть программная поддержка продлится примерно до 2032 года.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

В оснащение также входят боковой сканер отпечатков пальцев, Circle to Search, Quick Share, Knox Vault и SmartThings. Смартфоны поддерживают 4G LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и USB Type-C, а также сохраняют 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Размеры устройств составляют 167,4 × 77,4 × 8 мм при массе 197 г.