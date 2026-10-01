3000 мА•ч, 1,77 дюйма и Wi-Fi в кармане. HMD готовит необычный Pocket Link

Цена пока не сообщается

HMD готовит Pocket Link — портативный Wi-Fi-роутер, который позволит раздавать мобильный интернет через 5G.

Устройство получит модем на базе Unisoc T157 5G, поддержку Wi-Fi 5 и один слот для nanoSIM-карты. При этом для управления функциями роутера предусмотрен необычно маленький 1,77-дюймовый цветной LCD-экран.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3000 мА•ч, для зарядки используется порт USB-C. Также HMD Pocket Link получит режим Save DATA+, который предназначен для более экономного расходования мобильного трафика.

Другие характеристики, цена и сроки выхода компактного 5G-роутера пока не раскрываются.