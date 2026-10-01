Представлены серийные российские аккумуляторы, которые сохраняют заряд после огня, разрезания и выстрела

Батареи Topbat рассчитаны на работу при температурах от -50 до +50 градусов и, по заявлению госкорпорации, способны служить десятилетиями

«Ростех» представил на выставке «Иннопром. Беларусь» аккумуляторы Topbat, которые, по заявлению госкорпорации, сохраняют заряд даже после воздействия экстремальных факторов. В частности, батареи способны продолжать работу после возгорания, разрезания или простреливания. Кроме того, они рассчитаны на эксплуатацию как в сильный мороз, так и при высокой температуре.

Российские аккумуляторы работают в диапазоне от -50 до +50 градусов и выдерживают глубокие разряды без критического снижения мощности. Заявленный ресурс рассчитан на десятилетия эксплуатации. В «Ростехе» отмечают, что отсутствие зависимости от зарубежных компонентов позволяет использовать такие источники питания в гражданской и военной технике.

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В линейку Topbat входят несколько типов аккумуляторов. Среди них свинцово-кислотные модели с усиленными пластинами, батареи со стекловолокном для удержания электролита, а также варианты с впитывающими матами и гелевым электролитом. Все исполнения получили повышенную устойчивость к механическим и другим внешним воздействиям.

Разработка создана компанией «РТ-Проектные технологии» совместно с научно-производственным предприятием «Импульс». Производство аккумуляторов уже переведено в серийный режим.

Санкции и отказ западных производителей от сотрудничества не стали для нас помехой. В России созданы полноценные аналоги, которые лучше по характеристикам и в среднем на 40% дешевле иностранных аккумуляторов того же класса. Наши производственные мощности на сегодняшний день превышают 2 млн аккумуляторов в год и будут расширяться

Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.