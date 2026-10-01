SoC Kirin 9050 Pro, аккумулятор на 6800 мА•ч, 100 Вт и 100-кратный зум. Huawei Mate 90 RS раскупили сразу же после старта продаж

Флагман за 13 000 юаней оказался дефицитным

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Топовый флагманский смартфон Huawei Mate 90 RS Extraordinary Master поступил в продажу в Китае по цене от 13 000 юаней или почти 2000 долларов и практически сразу исчез из онлайн-магазинов.

Модель предлагается в трех цветах — черном, белом и красном, однако сейчас смартфон отмечен как отсутствующий как в официальном магазине Huawei, так и на крупных торговых площадках, включая JD.com.

Флагман получил конструкцию с высокопрочным титановым каркасом Xuanwu и экранным стеклом Xuanwu Kunlun Glass, рассчитанным на повышенную устойчивость к царапинам и падениям. Дополнительно используются оптическое стекло Kunlun. Аппарат работает на базе новейшей однокристальной системы Kirin 9050 Pro, о которой мы уже сообщали, и поставляется с HarmonyOS 7. По данным Huawei, экосистема операционной системы уже включает более 450 тыс. приложений и сервисов, а количество игр превышает 35 тыс.

SoC Kirin 9050 Pro, аккумулятор на 6800 мА•ч, 100 Вт и 100-кратный зум. Huawei Mate 90 RS раскупили сразу же после старта продаж
Источник изображения: mydrivers // Huawei

Фотовозможности Mate 90 RS представлены основной камерой на 50 Мп с сенсором формата 1/1,28 дюйма, переменной диафрагмой F/1,4–F/4,0 и оптической стабилизацией. Также смартфон получил сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и перископный телефотомодуль на 200 Мп с сенсором 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и 4-кратным оптическим зумом. Система поддерживает 8-кратное увеличение с оптическим качеством и цифровой зум до 100х.

Mate 90 RS оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2848 × 1320 пикселей и аккумулятором емкостью 6800 мА•ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Масса устройства составляет 248 г. Для биометрической защиты предусмотрены 3D-распознавание лица и сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке.

Продажи всей серии Mate 90 стартовали в Китае сразу же после презентации.

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