Huawei бросила вызов зеркалкам: одна внешняя камера для Huawei Mate 90 Pro заменяет четыре объектива, по словам главы компании

Юй Чэндун утверждает, что модульная камера Huawei с 1-дюймовым сенсором и 10-кратным непрерывным зумом способна заменить целый набор объективов для зеркальной фотокамеры

На состоявшейся сегодня утром презентации серии Huawei Mate 90 и других новинок Юй Чэндун представил модульную камеру Ruiying Z10, о чем мы уже сообщали, и заявил, что она способна заменить сразу несколько объективов зеркальной фотокамеры.

«Я также купил себе зеркальную фотокамеру, для которой требуется как минимум четыре объектива. Теперь модульная камера Huawei Ruiying Z10 справляется со всем этим с помощью всего одной камеры», — сказал Юй Чэндун.

Ruiying Z10 объединяет аналогичные возможности в одном устройстве. Камера получила собственный сенсор и подключается к смартфону для обработки и сохранения снимков.

В отличие от традиционного телеконвертера, Ruiying Z10 представляет собой самостоятельную фотокамеру со встроенным 1-дюймовым сенсором. Она обеспечивает непрерывное оптическое увеличение от 1 до 10х и совместима с Mate 90 Pro Max Collector's Edition и Mate 90 RS. Huawei позиционирует модуль как собственную разработку, способную расширить возможности мобильной съемки за пределы стандартных камер смартфона.

Ruiying Z10 оснащена 50-мегапиксельным RYYB-сенсором и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм. Диапазон диафрагмы составляет F2.0–F4.5.

Оптическая схема включает 19 линз в шести группах: три сверхнизкодисперсионных элемента с числом Аббе Vd более 90, пять низкодисперсионных линз с Vd более 80 и девять асферических элементов, изготовленных с субмикронной точностью.

Продажи всей серии Mate 90 стартовали в Китае сразу же после презентации.