Huawei бросила вызов зеркалкам: одна внешняя камера для Huawei Mate 90 Pro заменяет четыре объектива, по словам главы компании

Юй Чэндун утверждает, что модульная камера Huawei с 1-дюймовым сенсором и 10-кратным непрерывным зумом способна заменить целый набор объективов для зеркальной фотокамеры

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На состоявшейся сегодня утром презентации серии Huawei Mate 90 и других новинок Юй Чэндун представил модульную камеру Ruiying Z10, о чем мы уже сообщали, и заявил, что она способна заменить сразу несколько объективов зеркальной фотокамеры.

Huawei бросила вызов зеркалкам: одна внешняя камера для Huawei Mate 90 Pro заменяет четыре объектива, по словам главы компании
Источник изображения: mydrivers

«Я также купил себе зеркальную фотокамеру, для которой требуется как минимум четыре объектива. Теперь модульная камера Huawei Ruiying Z10 справляется со всем этим с помощью всего одной камеры», — сказал Юй Чэндун.

Ruiying Z10 объединяет аналогичные возможности в одном устройстве. Камера получила собственный сенсор и подключается к смартфону для обработки и сохранения снимков.

В отличие от традиционного телеконвертера, Ruiying Z10 представляет собой самостоятельную фотокамеру со встроенным 1-дюймовым сенсором. Она обеспечивает непрерывное оптическое увеличение от 1 до 10х и совместима с Mate 90 Pro Max Collector's Edition и Mate 90 RS. Huawei позиционирует модуль как собственную разработку, способную расширить возможности мобильной съемки за пределы стандартных камер смартфона.

Ruiying Z10 оснащена 50-мегапиксельным RYYB-сенсором и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм. Диапазон диафрагмы составляет F2.0–F4.5.

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Источник изображения: mydrivers

Оптическая схема включает 19 линз в шести группах: три сверхнизкодисперсионных элемента с числом Аббе Vd более 90, пять низкодисперсионных линз с Vd более 80 и девять асферических элементов, изготовленных с субмикронной точностью.

Продажи всей серии Mate 90 стартовали в Китае сразу же после презентации.

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