Представлена новая Tesla Model 3: большой экран, новый салон и отдача до 2,2 кВт

Tesla обновила все комплектации Model 3, представленные на китайском рынке. Центральный сенсорный дисплей увеличили с 15,4 до 16 дюймов, при этом производитель также заявляет о повышенных разрешении и частоте обновления, не раскрывая конкретные значения.

Источник изображения: electrek // Tesla

Для автомобиля стал доступен новый вариант отделки салона светло-серого цвета с черной тканевой обивкой потолка.

Еще одним изменением стала функция Vehicle-to-Load. Теперь все продаваемые в Китае Model 3 и Model Y способны отдавать до 2200 Вт переменного тока. Tesla приводит пример с одновременной работой рисоварки мощностью 600 Вт, электрической кастрюли на 1 кВт и чайника на 600 Вт.

Для использования функции владельцам Model 3 и Model Y потребуется специальный адаптер Tesla, исключение сделано для трехрядной Model Y L.

Обновление сопровождается дополнительными скидками. До 31 октября при заказе Model 3 действует скидка 5000 юаней на окончательный платеж, а также предлагаются пятилетнее финансирование под 0%, субсидия на страховку 8000 юаней, кредит 8000 юаней на окраску и несколько вариантов бонусов на зарядку. С учетом части предложений Tesla указывает цену от 222 500 юаней, хотя официальная стоимость базовой заднеприводной версии остается на уровне 235 500 юаней.

В США Model 3 пока сохраняет 15,4-дюймовый экран и не получила функцию отдачи энергии.