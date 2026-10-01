Huawei представила Kirin 9050 Pro — самый мощный чип компании с необычной архитектурой

На презентации серии Mate 90 Huawei рассекретила новые однокристальные системы для своих флагманов. Стандартный Mate 90 получил Kirin 9030, Mate 90 Pro — Kirin 9035, а Mate 90 Pro Max и старшие версии — Kirin 9050 Pro.

Последний компания называет самым мощным чипом Kirin за всю историю. Одной из его ключевых особенностей стала технология трехмерной реконструкции логических элементов, позволяющая увеличить плотность компонентов без роста площади кристалла.

Плотность транзисторов Kirin 9050 Pro достигает 238 млн/мм² — на 28% больше предыдущего показателя. Вертикальное размещение компонентов формирует до 5 млн каналов передачи сигналов, обеспечивает межкристальную пропускную способность до 125 ТБ/с, на 55% сокращает количество буферов тактовой частоты и на 30% уменьшает задержку критического пути. 9-ядерный процессор включает одно ядро на 3,1 ГГц, два на 2,7 ГГц, четыре на 2,2 ГГц и два на 1,75 ГГц.

За графику отвечает Ma Liang 955: заявленный прирост производительности рендеринга составляет 40%, а средняя частота кадров в играх увеличилась на 35%. NPU на архитектуре Da Vinci обеспечивает прирост ИИ-вычислений на 140%, а 30-битная гибридная MoE-архитектура рассчитана на запуск крупных моделей непосредственно на устройстве. ISP десятого поколения также повышает разрешение при использовании телеобъектива на 34%.

Kirin 9035 получил более высокие частоты по сравнению с Kirin 9030 Pro: 2,85 против 2,75 ГГц. Huawei заявляет о приросте CPU на 11%, GPU на 10% и NPU на 51%. Базовый Kirin 9030 по сравнению с Kirin 9020 прибавил 13% в CPU, 54% в GPU и 13% в NPU.

В результате производительность Mate 90 выросла на 27% относительно Mate 80, Mate 90 Pro — на 20% относительно Mate 80 Pro, а Mate 90 Pro Max — на 31% относительно Mate 80 Pro Max.