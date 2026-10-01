Huawei Mate 90 бросает вызов iPhone 18 Pro: все пять моделей серии получили систему плавной регулировки диафрагмы

Её можно менять от F/1,4 до F/4,0

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Сегодня утром компания Huawei официально представила серию Mate 90, о чем мы уже сообщали. В линейку вошли пять моделей: Mate 90, версия Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition и RS Master Edition.

Вся серия поддерживает переменную диафрагму. Ю Чэндун, исполнительный директор Huawei, сделал акцент на том, что серия Huawei Mate 90 поддерживает непрерывную регулировку переменной диафрагмы.

Напомним, основная камера iPhone 18 Pro поддерживает четыре значения диафрагмы: F/1,48, F/1,8, F/2,8 и F/4,0. В отличие от этого, серия Huawei Mate 90 поддерживает плавно изменяемую диафрагму в диапазоне от F/1,4 до F/4,0, что позволяет плавно настраивать диафрагму в этом диапазоне и, таким образом, добиваться более точного оптического контроля.

Huawei Mate 90 бросает вызов iPhone 18 Pro: все пять моделей серии получили систему плавной регулировки диафрагмы
Источник изображения: mydrivers // Huawei

В портретной фотографии плавная регулировка диафрагмы позволяет точно настроить глубину резкости, что приводит к плавным и естественным переходам боке. Пользователи не ограничены фиксированными значениями диафрагмы и могут легко создать желаемую атмосферу, а также гибко контролировать область фокусировки на групповых фотографиях. При видеосъемке плавная регулировка диафрагмы предотвращает резкие изменения яркости изображения, обеспечивая более плавные переходы между светом и тенью.

В условиях недостаточного освещения диафрагму можно расширить до F/1,4 для увеличения светопропускания и уменьшения шума; при ярком свете ее можно закрыть до F/4,0, чтобы подавить пересвечивание светлых участков и создать эффект звездного сияния. По сравнению с системой с регулируемой диафрагмой, плавно изменяемая диафрагма дает создателям больше контроля над оптической настройкой, уменьшая краевые артефакты, вызванные алгоритмическим боке.

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Источник изображения: mydrivers // Huawei

Кроме того, серия Huawei Mate 90 оснащена совершенно новой камерой третьего поколения Red Maple Primary Color Camera, способной передавать точные и естественные цвета. 

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