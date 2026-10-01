Huawei Mate 90 бросает вызов iPhone 18 Pro: все пять моделей серии получили систему плавной регулировки диафрагмы

Её можно менять от F/1,4 до F/4,0

Сегодня утром компания Huawei официально представила серию Mate 90, о чем мы уже сообщали. В линейку вошли пять моделей: Mate 90, версия Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition и RS Master Edition.

Вся серия поддерживает переменную диафрагму. Ю Чэндун, исполнительный директор Huawei, сделал акцент на том, что серия Huawei Mate 90 поддерживает непрерывную регулировку переменной диафрагмы.

Напомним, основная камера iPhone 18 Pro поддерживает четыре значения диафрагмы: F/1,48, F/1,8, F/2,8 и F/4,0. В отличие от этого, серия Huawei Mate 90 поддерживает плавно изменяемую диафрагму в диапазоне от F/1,4 до F/4,0, что позволяет плавно настраивать диафрагму в этом диапазоне и, таким образом, добиваться более точного оптического контроля.

В портретной фотографии плавная регулировка диафрагмы позволяет точно настроить глубину резкости, что приводит к плавным и естественным переходам боке. Пользователи не ограничены фиксированными значениями диафрагмы и могут легко создать желаемую атмосферу, а также гибко контролировать область фокусировки на групповых фотографиях. При видеосъемке плавная регулировка диафрагмы предотвращает резкие изменения яркости изображения, обеспечивая более плавные переходы между светом и тенью.

В условиях недостаточного освещения диафрагму можно расширить до F/1,4 для увеличения светопропускания и уменьшения шума; при ярком свете ее можно закрыть до F/4,0, чтобы подавить пересвечивание светлых участков и создать эффект звездного сияния. По сравнению с системой с регулируемой диафрагмой, плавно изменяемая диафрагма дает создателям больше контроля над оптической настройкой, уменьшая краевые артефакты, вызванные алгоритмическим боке.

Кроме того, серия Huawei Mate 90 оснащена совершенно новой камерой третьего поколения Red Maple Primary Color Camera, способной передавать точные и естественные цвета.