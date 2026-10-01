AMOLED 120 Гц и 2000 нит, 10 000 мА•ч и 44 Вт. Vivo Y600 5G готов к выходу

Vivo Y600 5G появился в базе Google Play Console под номером V2626. Этот идентификатор указывает на то, что новинка будет практически тем же устройством, что и Vivo V80 Lite 5G для Малайзии и Vivo S2 FE для Индии. Последний должен выйти на местный рынок 6 октября.

Из опубликованных данных известно, что смартфон получит экран с разрешением 1260×2800 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти и Android 16. В качестве платформы указана MediaTek MT6858, которая, согласно ожидаемым характеристикам, соответствует Dimensity 7300e.

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Ожидается, что Vivo Y600 5G оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Также заявлены 50-мегапиксельная основная камера, 32-мегапиксельная фронтальная камера, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор внушительной емкости 10 000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ.