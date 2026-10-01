Huawei представила Alpha 6000 — антенную систему нового поколения с цифровым двойником

Решение рассчитано на развитие сетей U6G, увеличение пропускной способности восходящего канала и переход к более автономному управлению инфраструктурой

Huawei представила серию Alpha 6000 на форуме Global Antenna Technology and Industry Forum 2026.

Huawei Alpha 6000 — это линейка передовых антенных решений компании Huawei для сотовых операторов, предназначенная для развертывания сетей связи нового поколения (включая U6G).

Новая система объединяет четыре направления: упрощение развертывания оборудования на всей площадке, увеличение емкости восходящего канала, создание цифрового двойника объекта и перевод информации о площадке в цифровой формат.

В основе решения используются архитектуры SDIF, SCIF и SUEF. Технология SCIF повышает эффективность использования пространства на крышах и устраняет проблемы с пассивной интермодуляцией (PIM), которые могут возникать из-за кабельных соединений при монтаже. SUEF в свою очередь позволяет вдвое увеличить размер восходящего канала без роста габаритов антенны. Она позволяет добиться максимального повышения коэффициента усиления восходящего канала на 8-13 дБ и улучшения качества сквозного сигнала восходящего канала на 50%.

Цифровой двойник Alpha 6000 позволяет повысить точность планирования сети до 10 раз и формирует основу для дальнейшей автоматизации инфраструктуры. Новая конструкция также поддерживает установку функциональных модулей по принципу plug-and-play: их можно подключать за несколько минут, ускоряя создание цифровых базовых станций.

Решение ориентировано на развитие сетей U6G и дальнейший переход операторских сетей к автономному управлению уровня L4.