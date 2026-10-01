Huawei Mate 90 Pro Max получил внешнюю камеру с 1-дюймовым сенсором и 10-кратным оптическим зумом

Модуль Huawei Ruiying Z10 превращает смартфон в полноценную фотосистему с диапазоном 24–240 мм и непрерывным оптическим зумом

Главной особенностью Huawei Mate 90 Pro Max стала необычная модульная внешняя камера Ruiying Z10.

Аксессуар доступен для Collector’s Edition и оснащен 1-дюймовым RYYB-сенсором, непрерывным 10-кратным оптическим зумом и объективом с фокусным расстоянием 24–240 мм. Диафрагма изменяется в диапазоне f/2.0–f/4.5, превращая смартфон в гораздо более универсальный инструмент для съемки удаленных объектов.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

Основная камера самого смартфона получила 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма с технологией RYYB, оптической стабилизацией и непрерывной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Также установлены 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 200-мегапиксельный перископный телефотомодуль с сенсором 1/1,28 дюйма, OIS и RYYB. Заявлены 4-кратный оптический, 8-кратный оптического качества и 100-кратный цифровой зум. За цветопередачу отвечает камера третьего поколения Red Maple.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

Флагман получил 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 2848×1320 пикселей, LTPO 1–120 Гц и локальной пиковой яркостью до 12 000 нит. Внутри установлена батарея на 6800 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Версии с 16 ГБ оперативной памяти оснащаются Kirin 9050 Pro, работают под управлением HarmonyOS 7 и защищены по стандартам IP68/IP69.

Продажи всей серии Mate 90 стартовали в Китае сразу же после презентации.