Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Collector’s Edition и RS Ultimate Design выпустили сразу после анонса — продажи начались после презентации, без привычных этапов предзаказа

Huawei начала продажи серии Mate 90 в Китае сразу после официальной презентации. Новинки доступны в онлайн-магазинах, офлайн-точках и у сторонних продавцов. Компания ускорила традиционный цикл запуска: в этот раз она отказалась от этапов предварительных заказов и резервирования.

Линейка включает Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и Mate 90 RS Ultimate Design. Стоимость базового Mate 90 начинается с 6000 юаней или 895 долларов, Mate 90 Pro — с 7000 юаней, Pro Max — с 9500 юаней, Collector’s Edition — с 11 000 юаней, а RS Ultimate Design с 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти стоит 19 000 юаней или 2830 долларов.

Все модели получили обновленную двухцветную заднюю панель с разными текстурами, внешний вид которых меняется в зависимости от освещения, и фирменный блок камер Star Ring. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма и физическую переменную диафрагму. Дополняет ее 200-мегапиксельный телефотомодуль, а отдельно можно приобрести телеконвертер с фокусным расстоянием 250 мм.

За производительность отвечают новые однокристальные системы Kirin, рассчитанные в том числе на запуск крупных моделей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. По заявлению Huawei, новая архитектура также повышает энергоэффективность смартфонов.

Напомним, Huawei Mate 80 быстро стал бестселлером, в течение первых нескольких месяцев с момента запуска ежемесячно продавалось более миллиона таких смартфонов.