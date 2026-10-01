Российский космонавт полетит на Crew Dragon к МКС уже сегодня, 1 октября. SpaceX показала корабль на рассвете перед запуском

Корабль Freedom 250 установлен на Falcon 9 на стартовом комплексе SLC-40 во Флориде

SpaceX опубликовала новые фото и видео Crew Dragon Freedom 250 перед отправкой к Международной космической станции. Корабль установлен на ракете Falcon 9 на площадке SLC-40 на мысе Канаверал.

В объектив попали бело-чёрный корпус Crew Dragon с американским флагом и расположенный рядом переходной трап.

Запуск миссии Crew-13 намечен на 1 октября 2026 года. Crew Dragon доставит на МКС новый экипаж, после чего начнется передача обязанностей находящейся сейчас на станции миссии Crew-12, в составе которой работает российский космонавт Андрей Федяев.

Видео SpaceX

Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе миссии Crew-13 1 октября. Коллеги космонавта Роскосмоса по экипажу — астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Миссия станет очередным этапом программы пилотируемых полетов к МКС, в рамках которой российские космонавты продолжают летать на американских кораблях Crew Dragon.

Видео SpaceX

Отстыковка Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, состоится не раньше 5 октября