Первый за два года утренний старт Starship: SpaceX показала новые кадры 14-го полёта

Он стал первым успешным орбитальным полётом с реальной полезной нагрузкой

SpaceX продолжает публиковать новые фотографии 14-й миссии Starship, состоявшейся 28 сентября.

Кадры показывают старт на рассвете с площадки Starbase: яркие факелы двигателей Raptor контрастируют с разноцветным небом и океаном. Это был первый утренний запуск Starship со Starbase после пятого испытательного полёта пару лет назад.

В миссии использовались Ship 41 и Booster 21. Корабль вышел на низкую околоземную орбиту высотой около 275 км, несмотря на отключение по одному двигателю на каждой ступени.

При этом обе части системы выполнили основную программу полёта, продемонстрировав дальнейшее развитие многоразовой сверхтяжёлой транспортной системы.

Главным событием миссии стало развертывание 26 спутников Starlink V3 — первой полноценной полезной нагрузки Starship. После отделения со всеми аппаратами удалось установить связь.

Таким образом, 14-й полёт стал важным этапом перехода Starship от испытательных запусков к выполнению практических орбитальных задач.