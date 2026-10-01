Первый за два года утренний старт Starship: SpaceX показала новые кадры 14-го полёта

Он стал первым успешным орбитальным полётом с реальной полезной нагрузкой

Наука и космосSpaceX

SpaceX продолжает публиковать новые фотографии 14-й миссии Starship, состоявшейся 28 сентября.

Первый за два года утренний старт Starship: SpaceX показала новые кадры 14-го полёта
Источник изображения: SpaceX

Кадры показывают старт на рассвете с площадки Starbase: яркие факелы двигателей Raptor контрастируют с разноцветным небом и океаном. Это был первый утренний запуск Starship со Starbase после пятого испытательного полёта пару лет назад.

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Источник изображения: SpaceX

В миссии использовались Ship 41 и Booster 21. Корабль вышел на низкую околоземную орбиту высотой около 275 км, несмотря на отключение по одному двигателю на каждой ступени.

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Источник изображения: SpaceX

При этом обе части системы выполнили основную программу полёта, продемонстрировав дальнейшее развитие многоразовой сверхтяжёлой транспортной системы.

Главным событием миссии стало развертывание 26 спутников Starlink V3 — первой полноценной полезной нагрузки Starship. После отделения со всеми аппаратами удалось установить связь.

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Источник изображения: SpaceX

Таким образом, 14-й полёт стал важным этапом перехода Starship от испытательных запусков к выполнению практических орбитальных задач.

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