Crew Dragon с Андреем Федяевым сможет отстыковаться от МКС не раньше 5 октября

Отстыковка Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, состоится не раньше 5 октября. Об этом сообщила Дана Вайгел, курирующая в NASA программы на низкой околоземной орбите.

По ее словам, такая дата возможна при условии запуска миссии Crew-13 сегодня, 1 октября. После прибытия нового экипажа на МКС его участникам потребуется время для адаптации, после чего начнется оперативная передача обязанностей экипажу Crew-12, готовящемуся к возвращению на Землю.

Миссия Crew-12 находится на борту МКС с середины февраля. Вместе с Андреем Федяевым в ее состав входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Возвращение экипажа ожидается в начале следующей недели.