Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra получили свежайшее обновление One UI

Samsung начала распространять обновление One UI 8.5 на базе Android 16, а размер пакета для флагмана составляет 562 МБ

Серия Samsung Galaxy S23 начала получать сентябрьское обновление безопасности. Об этом сообщил инсайдер, который отслеживает обновления Samsung, @tarunvats33. Для Galaxy S23 Ultra доступна прошивка S918BXXSAFZI1 / S918BOXMAFZI1 / S918BXXSAFZE1.

Размер загружаемого пакета составляет 562 МБ. Обновление сохраняет One UI 8.5 и Android 16, а уровень безопасности системы повышается до 5 сентября 2026 года. Согласно описанию, основное внимание уделено устранению уязвимостей и повышению общей защищенности устройства.

Изначально обновление вышло в Индии. Samsung традиционно распространяет системные патчи поэтапно, поэтому сроки их появления могут различаться в зависимости от модели и региона.

Ранее стало известно, что Samsung начала распространять в Европе сентябрьское обновление безопасности для смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra.