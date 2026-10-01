Сатурн, Марс и два метеорных потока. Октябрь подарит сразу несколько небесных шоу

В октябре любители астрономии смогут увидеть несколько заметных явлений. В ночь с 4 на 5 октября Луна пройдет рядом с Марсом и поможет найти планету в северо-восточной части неба. 11 и 12 октября Марс окажется внутри рассеянного звездного скопления Ясли. В бинокль или телескоп рядом с красно-оранжевой планетой можно будет рассмотреть множество звезд.

4 октября Земля максимально приблизится к Сатурну — расстояние между планетами составит около 1,26 млрд км. В этот период особенно хорошо будут заметны кольца и спутники газового гиганта. Для наблюдения колец потребуется оптический инструмент с увеличением от 20 крат. Вечером Сатурн будет восходить на востоке, а примерно к 1:00 окажется на юге на высоте до 35 градусов над горизонтом.

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В ночь с 8 на 9 октября ожидается пик метеорного потока Дракониды. Луна не должна существенно мешать наблюдениям, однако мощного метеорного ливня в этом году не прогнозируется. Еще один поток — Ориониды — достигнет максимума в ночь с 21 на 22 октября. Земля пройдет через пылевой шлейф кометы Галлея, а интенсивность потока составит до 15–20 метеоров в час. Лучше всего наблюдать Ориониды перед рассветом, когда радиант в созвездии Ориона поднимется высоко над южным горизонтом.