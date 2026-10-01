Этот космический корабль уничтожит МКС. NASA рассказала про аппарат для сведения станции с орбиты

NASA ожидает, что SpaceX завершит создание аппарата United States Deorbit Vehicle (USDV), предназначенного для сведения Международной космической станции с орбиты, во второй половине 2028 года. Об этом сообщила Дана Вайгел, курирующая программы NASA на низкой околоземной орбите.

После завершения разработки SpaceX будет хранить и обслуживать USDV до момента подготовки к запуску. По планам NASA, аппарат отправят к МКС в середине 2029 года, а само сведение станции с орбиты намечено на конец 2030 года. Предполагается, что USDV будет состыкован с ракетой-носителем перед отправкой к станции.

United States Deorbit Vehicle разработан именно для того, чтобы контролируемо уничтожить МКС путем ее сведения с орбиты и затопления в океане. Этот запланированный финал работы Международной космической станции, срок службы которой подходит к концу.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия согласилась по предложению США продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. По его словам, продление работы станции не должно повлиять на сроки создания Российской орбитальной станции.