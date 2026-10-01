Samsung Galaxy S24 Ultra получил свежее обновление One UI в Европе

Samsung исправляет уязвимости

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Samsung начала распространять в Европе сентябрьское обновление безопасности для смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra.

Информацию об этом сообщил инсайдер @tarunvats33, опубликовавший скриншот страницы обновления. Для устройства доступна прошивка S928BXXS6DZI1 / S928BOXM6DZI1.

Samsung Galaxy S24 Ultra получил свежее обновление One UI в Европе
Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Размер пакета составляет 611 МБ. Обновление сохраняет One UI 8.5 на базе Android 16, но устанавливает исправления безопасности за 5 сентября 2026 года.

Релиз носит плановый характер и продолжает ежемесячное обслуживание флагмана после масштабного обновления One UI 8.5, вышедшего ранее в этом году.

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