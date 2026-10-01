Огромная батарея 7000 мАч, камера Zeiss 200 Мп, IP59, Desktop Mode, 6900 мА•ч и два экрана: представлен глобальный Vivo X Fold 6

Через три месяца после китайского дебюта новинка добралась до мирового рынка

Компания Vivo объявила о глобальном запуске складного смартфона X Fold6, который дебютировал в Китае тремя месяцами ранее.

Устройство оснащено внутренним 8,02-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2312×2504 пикселя и частотой 120 Гц. Внешний экран имеет диагональ 6,51 дюйма, разрешение 1120×2528 пикселей и аналогичную частоту обновления. Пиковая яркость обеих панелей достигает 5000 нит.

Аппаратной основой стал чип Dimensity 9500 Super, объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенной флеш-памяти — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Основная камера получила 200-Мп сенсор с оптической стабилизацией, перископный 50-Мп модуль с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также 50-Мп сверхширокоугольную камеру. Для селфи предусмотрены два 20-Мп модуля.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6900 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 40 Вт. Корпус имеет защиту IP58 и IP59 от пыли и воды. Международная версия работает на OriginOS 7 Fold на базе Android 17.

Отдельное внимание Vivo уделила программным возможностям. OriginOS 7 Fold поддерживает многозадачность с четырьмя окнами, перенос данных между приложениями с помощью ИИ, интеллектуальный файловый менеджер, обработку PDF и функции для онлайн-конференций. ИИ-агент Jovi способен выполнять офисные задачи по голосовой команде, а режим Desktop Mode превращает смартфон в подобие настольного рабочего пространства при подключении монитора или телевизора.