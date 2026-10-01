У iPhone 18 Pro и Pro Max появилась новая проблема: некоторые владельцы жалуются на щелчки и треск из динамика

Замена смартфона не всегда помогает — пользователи получают второй аппарат с тем же неприятным звуком

У некоторых владельцев iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max обнаружилась необычная проблема с динамиками. Пользователи сообщают о постороннем звуке, который описывают как треск, тихий щелчок, хлопок или случайное «тикание». Судя по многочисленным сообщениям, чаще проблема проявляется в разговорном динамике, а не в нижнем.

Поведение дефекта различается. Одни владельцы слышат посторонние звуки практически постоянно, другие сталкиваются с ними при запуске приложений, прокрутке сайтов, появлении уведомлений, открытии клавиатуры или во время звонков через мобильную сеть. Некоторые пользователи также замечают щелчок после включения и отключения авиарежима либо при быстром изменении яркости экрана.

Примечательно, что установка iOS 27.0.1, выпущенной Apple для исправления другой проблемы с перезапуском смартфонов при сбое Face ID, не устранила этот дефект. Некоторые владельцы уже возвращали свои устройства, однако получали замену с аналогичной проблемой.

Пока Apple официально не признала наличие неисправности. Неясно, связана ли она с программным обеспечением или аппаратной частью динамиков. В первом случае проблему может решить очередное обновление iOS, тогда как подтверждение аппаратного дефекта способно потребовать более серьёзных мер.