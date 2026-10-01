Samsung Galaxy S27 Ultra будет тяжелее S26 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra, который ожидается в начале 2027 года, окажется немного тяжелее нынешнего флагмана.

По данным инсайдера Ice Universe, масса новинки составит около 218 г против 214 г у Galaxy S26 Ultra. При этом габаритная толщина практически не изменится: около 7,9 мм, как и у предшественника.

Таким образом, Samsung, судя по утечке, не станет делать корпус следующего Ultra тоньше, несмотря на продолжающуюся гонку производителей за минимальную толщину. Разница в массе составит всего 4 г, поэтому на практике она вряд ли будет заметна при повседневном использовании.

Возможное увеличение веса связывают с аккумулятором повышенной ёмкости. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra может получить батарею на 5700 мА•ч, тогда как у Galaxy S26 Ultra её ёмкость ниже.

Ожидается, что новые подробности о флагмане Samsung появятся ближе к его презентации.