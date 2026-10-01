Samsung Galaxy S27 Ultra будет тяжелее S26 Ultra

Причиной называют увеличенный аккумулятор на 5700 мА•ч

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Samsung Galaxy S27 Ultra, который ожидается в начале 2027 года, окажется немного тяжелее нынешнего флагмана.

По данным инсайдера Ice Universe, масса новинки составит около 218 г против 214 г у Galaxy S26 Ultra. При этом габаритная толщина практически не изменится: около 7,9 мм, как и у предшественника.

Samsung Galaxy S27 Ultra будет тяжелее S26 Ultra
Источник изображения: gsmarena // OnLeaks/Android Headlines

Таким образом, Samsung, судя по утечке, не станет делать корпус следующего Ultra тоньше, несмотря на продолжающуюся гонку производителей за минимальную толщину. Разница в массе составит всего 4 г, поэтому на практике она вряд ли будет заметна при повседневном использовании.

Возможное увеличение веса связывают с аккумулятором повышенной ёмкости. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra может получить батарею на 5700 мА•ч, тогда как у Galaxy S26 Ultra её ёмкость ниже. 

Ожидается, что новые подробности о флагмане Samsung появятся ближе к его презентации.

Пять моделей, до 12 000 нит, 18 EV, 120 Гц, Kirin 9050 Pro, IP69, 6800 мА•ч. Представлены смартфоны Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Collector’s Edition и RS Ultimate DesignУ iPhone 18 Pro и Pro Max появилась новая проблема: некоторые владельцы жалуются на щелчки и треск из динамика

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