Пять моделей, до 12 000 нит, 18 EV, 120 Гц, Kirin 9050 Pro, IP69, 6800 мА•ч. Представлены смартфоны Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Collector’s Edition и RS Ultimate Design

Huawei представила самое мощное поколение Mate

Мобильные телефоныHuawei

Huawei официально представила серию Mate 90, в которую вошли пять моделей: Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition и Mate 90 RS Ultimate Design.

Все смартфоны получили OLED-дисплеи с тремя отверстиями в верхней части, где размещены фронтальная камера и 3D-система распознавания лица. Pro-версии оснащаются 6,9-дюймовой панелью с частотой обновления 1–120 Гц, высокой частотой ШИМ и пиковой яркостью до 12 000 нит.

Пять моделей, до 12 000 нит, 18 EV, 120 Гц, Kirin 9050 Pro, IP69, 6800 мА•ч. Представлены смартфоны Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Collector’s Edition и RS Ultimate Design
Источник изображения: huaweicentral

В дизайне Huawei сохранила фирменный круглый блок камер, но сделала его функциональным: к нему можно устанавливать 240-мм телеконвертер. Старшие версии получили текстурированную заднюю панель, а RS Ultimate Design — корпус из титана с базальтовым материалом и защитой IP68/IP69.

Фото 1
Источник изображения: huaweicentral

Основная камера использует переменную диафрагму и сенсор размером 1/1,28 дюйма с технологией сверхширокого динамического диапазона 18 EV. Старшая версия получила 200-Мп телефотокамеру с 4-кратным оптическим увеличением и систему третьего поколения Red Maple.

Фото 1
Источник изображения: huaweicentral

За производительность отвечают Kirin 9030, Kirin 9035 и Kirin 9050 Pro. Последний обеспечивает более чем 40-процентный прирост производительности относительно предшественника и поддерживает локальную работу больших языковых моделей.

Фото 1
Источник изображения: huaweicentral

Ёмкость аккумулятора достигает 6800 мА•ч, а система охлаждения дополнена увеличенной испарительной камерой. Поддерживаются проводная зарядка мощностью до 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка.

Продажи улетели в космос: iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro продаются в разы лучше всех остальных моделей в КитаеSamsung Galaxy S27 Ultra будет тяжелее S26 Ultra

Комментарии

правилами