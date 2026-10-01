Пять моделей, до 12 000 нит, 18 EV, 120 Гц, Kirin 9050 Pro, IP69, 6800 мА•ч. Представлены смартфоны Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Collector’s Edition и RS Ultimate Design

Huawei официально представила серию Mate 90, в которую вошли пять моделей: Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition и Mate 90 RS Ultimate Design.

Все смартфоны получили OLED-дисплеи с тремя отверстиями в верхней части, где размещены фронтальная камера и 3D-система распознавания лица. Pro-версии оснащаются 6,9-дюймовой панелью с частотой обновления 1–120 Гц, высокой частотой ШИМ и пиковой яркостью до 12 000 нит.

В дизайне Huawei сохранила фирменный круглый блок камер, но сделала его функциональным: к нему можно устанавливать 240-мм телеконвертер. Старшие версии получили текстурированную заднюю панель, а RS Ultimate Design — корпус из титана с базальтовым материалом и защитой IP68/IP69.

Основная камера использует переменную диафрагму и сенсор размером 1/1,28 дюйма с технологией сверхширокого динамического диапазона 18 EV. Старшая версия получила 200-Мп телефотокамеру с 4-кратным оптическим увеличением и систему третьего поколения Red Maple.

За производительность отвечают Kirin 9030, Kirin 9035 и Kirin 9050 Pro. Последний обеспечивает более чем 40-процентный прирост производительности относительно предшественника и поддерживает локальную работу больших языковых моделей.

Ёмкость аккумулятора достигает 6800 мА•ч, а система охлаждения дополнена увеличенной испарительной камерой. Поддерживаются проводная зарядка мощностью до 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка.