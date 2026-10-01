1,8 млрд рублей, 35 тысяч «Яндекс Байков» и 112 тысяч обученных курьеров: Яндекс подвел итоги по доставке

Яндекс подвел итоги развития мер безопасности в курьерских доставках с 2023 года — момента публикации соответствующей политики. К середине 2026 года компания направила на производство «Яндекс Байк», инфраструктуру и другие инициативы 1,8 млрд рублей.

Серийный выпуск «Яндекс Байков» начался в 2024 году. Сейчас более 35 тыс. электровелосипедов работают в 30 городах России. Встроенный IoT-модуль отслеживает местоположение и автоматически ограничивает скорость: при 25 км/ч электропривод отключается, а в отдельных зонах лимит снижается до 15, 10 или 5 км/ч. Для обслуживания транспорта работают более 40 велоцентров, а в Москве и Санкт-Петербурге установлено свыше 40 зарядных шкафов.

В 2025 году Яндекс добавил в расчёт маршрутов ML-модель, учитывающую светофоры, перекрёстки, переходы, подъёмы и загруженные участки. Это позволяет точнее оценивать время поездки.

Безопасности обучают и самих курьеров. Обязательный видеокурс по ПДД и дорожным ситуациям прошли более 112 тыс. велокурьеров. Также проводятся встречи с экспертами и инспекторами ГАИ, а на сложных участках работают велопомощники.

Курьеры получают экипировку со светоотражающими элементами и застрахованы от несчастных случаев во время активного слота. Отдельно действует страхование ответственности перед третьими лицами с выплатами до 2 млн рублей.