От -20 до +65 °C, до 6 ТБ и гарантия 3 года. Представлен новый WD My Passport с USB-C

Новый портативный жесткий диск получил USB 3.2 Gen 1, аппаратное шифрование AES-256 и комплектный кабель USB-C — USB-C. Цена версии на 2 ТБ начинается с 999 юаней

Компания Western Digital представила обновленный портативный жесткий диск My Passport с современным разъемом USB-C. Накопитель комплектуется кабелем USB-C — USB-C, а стоимость базовой версии с объемом 2 ТБ в черном корпусе составляет 999 юаней.

Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Накопитель поддерживает шифрование AES-256 и изначально отформатирован в exFAT, что позволяет использовать его с различными устройствами без дополнительного форматирования.

Источник изображения: ithome // Western Digital

Серия включает пять вариантов емкости — 1, 2, 4, 5 и 6 ТБ. Покупателям доступны три расцветки: черная, кобальтово-синяя и красная. Рабочая температура накопителей составляет от +5 до +35 °C, а при хранении допускается диапазон от -20 до +65 °C.

На My Passport с USB-C Western Digital предоставляет ограниченную гарантию сроком три года.