«VK Видео» дал блогерам больше просмотров — рост достиг 20%

Сервис «VK Видео» обновил алгоритмы рекомендаций на базе технологий Discovery. После изменений ролики небольших авторов стали получать почти на 20% больше просмотров. Число реакций на такой контент выросло на 15%, а количество новых подписчиков — на 30%.

К категории малых авторов платформа относит блогеров, чей контент занимает небольшую долю общего времени просмотра. Из-за сравнительно небольшого числа просмотров, реакций и других пользовательских сигналов их ролики сложнее оценивать рекомендательной системе.

Обновленные алгоритмы Discovery точнее определяют аудиторию для контента, который еще не успел набрать популярность. В результате рекомендации в меньшей степени зависят от накопленных показателей автора, а перспективные ролики могут быстрее получать показы заинтересованным зрителям.

Среди малых авторов, которые за последние три месяца заметно выросли по просмотрам, платформа называет каналы «ТерраЗеленый», «Свят», «Гаджеты и технологии», «Карельский Путник», «Максим Злобов | Вирусы и защита», «ART Играет» и другие.