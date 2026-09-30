В Россию начали завозить больше новых BMW. Самые популярные — BMW X3 и BMW X5

За первые восемь месяцев 2026 года в Россию импортировали 22,1 тыс. автомобилей BMW — на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом поставки новых и подержанных машин изменялись в противоположных направлениях: импорт новых BMW вырос на 17,5%, до 9,2 тыс. автомобилей, а вот ввоз машин с пробегом сократился на 46,3%, до 12,9 тыс.

Главным каналом поставок новых BMW стала Киргизия — через нее ввезли более 40% автомобилей возрастом до трех лет. Еще чуть более 20% машин прошло транзитом через Белоруссию. Около 17% поступило непосредственно из Китая, 12% — из Южной Кореи. На прямые поставки из Германии пришлось менее 5%.

Самой популярной новой моделью оказался BMW X3: за восемь месяцев в Россию ввезли 2751 такой автомобиль. Далее идет BMW X5 с результатом 1548 машин, BMW 5 Series — 931, BMW X7 — 798 и BMW X1 — 759 автомобилей.

У подержанных BMW география поставок другая: около 40% машин старше трех лет импортировали из Китая, еще 26% — из Японии. Южная Корея обеспечила чуть более 13% поставок, Белоруссия — 6%, а непосредственно из Германии поступило немногим более 5%.

Лидером среди подержанных моделей стал BMW X1 — 3823 автомобиля. На втором месте находится 3 Series с 2816 машинами, далее следуют 1 Series — 2025, 2 Series — 1003 и 5 Series — 583 экземпляра.

Заметно отличается структура импорта электрифицированных BMW. Подключаемые гибриды за восемь месяцев заняли почти 9% всех поставок: в Россию ввезли 1952 новых и подержанных PHEV.

Полностью электрические BMW, напротив, практически отсутствуют в импорте. За тот же период в Россию попало всего 25 электромобилей — чуть более 0,1% от общего числа ввезенных BMW.