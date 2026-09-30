Россия заняла третье место по числу космических запусков в сентябре, а самой часто запускаемой ракетой стала американская Falcon 9

В сентябре 2026 года в мире состоялось 26 орбитальных запусков ракет-носителей. Лидер — США (12 стартов, включая четыре запуска Electron с космодрома Махиа в Новой Зеландии). Китай провел девять запусков, Россия — два. Еще по одному старту пришлось на Индию, Европу и Германию.

Самой загруженной стартовой площадкой месяца стала база Космических сил США Ванденберг в Калифорнии — оттуда ракеты стартовали шесть раз. Космодромы Махиа в Новой Зеландии и Цзюцюань в Китае обеспечили по четыре запуска, Хайнань и Тайюань — по два.

По одному орбитальному старту состоялось с Плесецка, Байконура, Куру, мыса Канаверал, Starbase в Техасе, индийского космического центра имени Сатиша Дхавана и норвежского космодрома Аннёйя. Еще одна китайская ракета стартовала с морской платформы в Восточно-Китайском море.

Для Starbase и Аннёйи сентябрь стал историческим месяцем: обе площадки впервые использовались для полноценного орбитального запуска. На Starbase состоялось 14-е испытание Starship. Во время полета корабль впервые вышел на орбиту и развернул спутники Starlink V3.

Falcon 9 сохранила статус самой часто запускаемой ракеты месяца — семь стартов. При этом интенсивность ее эксплуатации оказалась почти вдвое ниже, чем в предыдущие месяцы 2026 года. Китайские ракеты семейства «Чанчжэн» стартовали шесть раз, Electron — четыре, российские «Союз-2.1б» — дважды.

GSLV, Vega-C, «Иньли-1», «Куайчжоу-11», «Лицзянь-1», немецкая Spectrum и американский Starship совершили по одному орбитальному полету. Для Spectrum и Starship эти запуски стали первыми успешными выходами на орбиту.

Особенно заметно снизилась активность на стартовых площадках Флориды. Мыс Канаверал, долгое время остававшийся одним из наиболее интенсивно используемых космодромов мира, в сентябре обеспечил лишь один запуск.

По предварительным подсчетам, за месяц на околоземную орбиту было выведено около 251 космического аппарата. Эта цифра может измениться после уточнения данных по попутным нагрузкам и отдельным аппаратам.

Всего за первые девять месяцев 2026 года в мире состоялся 231 орбитальный запуск, шесть из которых завершились авариями. Это на четыре старта больше, чем за аналогичный период 2025 года.