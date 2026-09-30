Зубная щетка Dyson за $500, которую разрабатывали 6 лет, начала ломаться через 30 секунд после включения — сейчас она пропала из магазинов

Она исчезла из магазинов через неделю после старта продаж

Новая электрическая зубная щетка Dyson CameraJet за 500 долларов исчезла из фирменных магазинов на нескольких крупных рынках вскоре после начала продаж. Как сообщает Wired, этому предшествовали жалобы первых покупателей на внезапные поломки устройства, в том числе связанные с попаданием влаги внутрь корпуса.

CameraJet поступила в продажу в США 8 сентября, однако сообщения о неисправностях появились уже на следующий день. Тестовый экземпляр Consumer Reports, как утверждается, перестал работать менее чем через сутки. Некоторые владельцы сообщали, что их щетки выходили из строя всего через 30 секунд после включения.

К 15 сентября продажи CameraJet были прекращены в фирменных магазинах Dyson в США, Великобритании, Франции и Сингапуре. При этом компания отрицает проведение полноценного отзыва устройства. В Dyson объясняют отсутствие щетки в магазинах высоким спросом, а обнаруженные неисправности связывают с дефектом отдельного компонента в ранних производственных партиях. Сколько устройств потенциально затронуто проблемой, компания не раскрыла.

CameraJet стала одной из самых технологичных зубных щеток на рынке. Dyson утверждает, что разрабатывала устройство шесть лет и получила в ходе проекта 38 патентов. Щетка оснащена макрокамерой и системой Gap Optical Targeting, которая должна определять межзубные промежутки и направлять туда струю жидкости.

Полученные камерой изображения анализирует алгоритм, обученный на 470 тыс. стоматологических снимков. По данным Dyson, распознавание занимает около 100 мс. Для подачи жидкости непосредственно в корпус щетки встроен резервуар объемом 12,5 мл.

Dyson пока подробно не раскрывает характер неисправности и не сообщает, когда CameraJet вновь появится в продаже в полном объеме.