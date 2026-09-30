Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор больше, чем у Galaxy S26 Ultra, но толще не станет

Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею 5700 мАч, но толщина корпуса не превысит 8 мм

Мобильные телефоныSamsung

Samsung Galaxy S27 Ultra получит заметно увеличенный аккумулятор без роста толщины корпуса. По данным известного инсайдера Ice Universe, будущий флагман будет иметь толщину 7,9 мм и весить около 218 г.

Samsung galaxy S26 Ultra
Samsung galaxy S26 Ultra
Источник изображения: Abhijeet Mishra / SamMobile

Для сравнения, нынешний Galaxy S26 Ultra имеет ту же толщину 7,9 мм, но весит 214 г. Таким образом, новое поколение может потяжелеть всего на четыре грамма, или примерно на 2%.

При этом Galaxy S27 Ultra приписывают аккумулятор емкостью 5700 мА·ч (в частности, об этом ранее сообщил инсайдер Schrodinger) вместо 5000 мА·ч у предшественника. Если информация подтвердится, емкость вырастет сразу на 700 мА·ч, или 14%, что станет одним из наиболее заметных изменений в автономности флагманской серии Samsung.

Полные размеры Galaxy S27 Ultra пока неизвестны. Ранее утечки указывали и на изменения внешнего дизайна, в частности переработанный блок задних камер.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.

OnePlus 16 установил рекорд AnTuTu еще до выхода: смартфон набирает 5,63 млн балловВ Россию начали завозить больше новых BMW. Самые популярные — BMW X3 и BMW X5

Комментарии

правилами