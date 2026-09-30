Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор больше, чем у Galaxy S26 Ultra, но толще не станет

Samsung Galaxy S27 Ultra получит заметно увеличенный аккумулятор без роста толщины корпуса. По данным известного инсайдера Ice Universe, будущий флагман будет иметь толщину 7,9 мм и весить около 218 г.

Для сравнения, нынешний Galaxy S26 Ultra имеет ту же толщину 7,9 мм, но весит 214 г. Таким образом, новое поколение может потяжелеть всего на четыре грамма, или примерно на 2%.

При этом Galaxy S27 Ultra приписывают аккумулятор емкостью 5700 мА·ч (в частности, об этом ранее сообщил инсайдер Schrodinger) вместо 5000 мА·ч у предшественника. Если информация подтвердится, емкость вырастет сразу на 700 мА·ч, или 14%, что станет одним из наиболее заметных изменений в автономности флагманской серии Samsung.

Полные размеры Galaxy S27 Ultra пока неизвестны. Ранее утечки указывали и на изменения внешнего дизайна, в частности переработанный блок задних камер.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.