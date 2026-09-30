OnePlus 16 установил рекорд AnTuTu еще до выхода: смартфон набирает 5,63 млн баллов

Не только батарея емкостью 9000 мАч, но и высокая производительность

OnePlus раскрыла результаты тестирования будущего флагмана OnePlus 16 в AnTuTu. По данным производителя, смартфон набрал более 5,63 млн баллов — больше 5,38 млн баллов, которые фигурировали в утечках ранее. Компания утверждает, что это лучший показатель среди устройств на той же аппаратной платформе.

OnePlus 15 Источник изображения: OnePlus

OnePlus 16 станет одним из первых смартфонов с новой 2-нанометровой SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Сообщается, что OnePlus совместно с Qualcomm разработала низкоуровневую программную систему Wind Chaser, призванную обеспечивать стабильную частоту кадров при продолжительной нагрузке. В поддерживаемых играх заявлен нативный режим до 185 FPS. В качестве одного из примеров называется PUBG Mobile.

Основной процессор дополнят сразу три фирменных чипа. P4 Super Display будет отвечать за обработку изображения, T3 Touch — за уменьшение задержки сенсорного управления, а G3 e-sports будет задействован для оптимизации сетевого соединения.

По предварительным данным, смартфон получит плоский 6,78-дюймовый OLED-дисплей BOE с разрешением 1,5K с частотой обновления до 185 Гц. Ширина рамки составит 1,15 мм.

Еще одной особенностью должен стать аккумулятор емкостью 9000 мА·ч. Параметры зарядки пока не раскрыты. Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма. Также в блоке основной камеры будет перископный модуль с 50-мегапиксельным датчиком и трехкратным оптическим зумом. Третий модуль — со сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным сенсором.

Официальная премьера OnePlus 16 состоится 12 октября.