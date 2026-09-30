Впервые за 10 лет Apple сделала AirPods с заменяемыми аккумуляторами. iFixit поставили новой модели наушников целых 2 балла

Наушники AirPods всегда были совершенно неремонтопригодными. Специалисты iFixit всегда ставили им 0 баллов, так как наушники просто приходилось ломать, чтобы добраться до внутренностей. Однако новое поколение всё изменило. Оно заработало первые баллы для AirPods.

Правда, баллов этих всего 2. Да, оценка iFixit — 2 балла из 10 возможных. То есть это всё равно практически неремонтопригодно.

Изменение на самом деле весьма важное. В наушниках теперь можно самостоятельно заменить аккумуляторы хотя бы в теории. Авторы iFixit даже проверили, можно ли это сделать, не имея удобных фиксаторов для наушников и специальных инструментов. Оказалось, что это возможно. Нужно лишь закрепить наушник и очень сильно нагреть корпус в верхней части.

Интересно, что Apple вернулась к аккумуляторам с контактными штырьками, которые имеют полярность, из-за чего нельзя поставить аккумулятор из правого наушника в левый.

В целом это всё. Для дальнейшей разборки корпус нужно попросту поломать или разрезать, и эта же проблема до сих пор остаётся у футляра.