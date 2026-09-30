Кыргызстан может купить китайские пассажирские самолеты COMAC C919 и C909 вместо российских SJ-100 и МС-21

Национальная авиакомпания Кыргызстана Asman Airlines изучает возможность приобретения китайских реактивных самолетов COMAC C909 и C919. Об этом сообщила материнская компания перевозчика Airports of Kyrgyzstan. Стороны намерены оценить экономическую эффективность эксплуатации лайнеров и проработать вопросы их сертификации в Кыргызстане.

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Отдельное внимание планируется уделить поддержанию летной годности китайских самолетов и валидации их сертификатов типа в республике. Эту работу Asman Airlines будет проводить совместно с Государственным агентством гражданской авиации Кыргызстана. Без признания сертификатов коммерческая эксплуатация C909 и C919 местными авиакомпаниями невозможна.

Перевозчик и COMAC также рассчитывают оценить эксплуатационную экономику обоих типов с учетом существующих и перспективных маршрутов Asman Airlines. Представители кыргызской компании планируют посетить предприятия COMAC в Шанхае, ознакомиться с производством самолетов и провести переговоры о возможных поставках.

C909, ранее известный как ARJ21, относится к региональному классу и может использоваться на маршрутах с относительно небольшим пассажиропотоком. Более крупный узкофюзеляжный C919 предназначен для магистральных направлений и конкурирует в том же сегменте, что Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Сейчас флот Asman Airlines состоит всего из трех турбовинтовых De Havilland Dash 8-400. Поставка четвертого самолета задерживается, поэтому для дальнейшего расширения маршрутной сети перевозчику потребуется реактивный парк.

При этом китайские самолеты пока остаются лишь одним из рассматриваемых вариантов. Asman Airlines уже заключила соглашение на приобретение двух Airbus A321ceo и рассчитывает в течение пяти лет увеличить парк этих самолетов до десяти машин.

Ранее руководство авиакомпании также заявляло об интересе к российским Ил-114-300, SJ-100 и МС-21-310. Однако сроки начала их серийного производства неоднократно переносились.

Таким образом, переговоры с COMAC пока не означают размещения твердого заказа. Asman Airlines только оценивает китайские самолеты с точки зрения экономики эксплуатации и возможности сертификации в Кыргызстане. Более конкретные планы по расширению магистрального флота на данный момент связаны с Airbus A321.