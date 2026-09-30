Приключения ведьмака Геральта до сих пор интересны огромному числу геймеров. Выход The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered принёс новый рекорд онлайна

Вчера польская студия CD Project Red выпустила The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, и благодаря этому игра 11-летней давности обновила свой пиковый онлайн в Steam.

Ремастер вышел не в виде отдельной игры, а как большое обновление для существующей. Совершенно бесплатно для всех владельцев оригинальной игры. На этом фоне проект умудрился собрать одновременно больше игроков, чем когда бы то ни было, если говорить именно о Steam.

На релизе в далёком 2015 году игра добралась до отметки в 92 268 одновременно играющих геймеров. После запуска сериала в 2020 году был установлен новый пик: 103 329 геймеров. После этого было ещё два пика поменьше, а в среднем онлайн колебался на отметках около 30 000 человек. И вот вчера вечером с выходом ремастера был установлен новый рекорд: 120 975 человек. И это с учётом, что это был будний день.

Учитывая, что речь об одиночной игре, вышедшей 11 лет назад, это невероятное достижение. Правда, можно предположить, что и оно будет улучшено в следующем году с выходом совершенно нового большого дополнения.