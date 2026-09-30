Частота этого монитора превышает 1000 Гц. Представлен AOC Agon Pro AGP257FT

Компания AOC представила игровой монитор Agon Pro AGP257FT, кадровая частота которого превышает 1000 Гц. Правда, ненамного: она тут составляет 1050 Гц.

На самом деле даже немного иначе. По умолчанию она как раз равна 1000 Гц, но монитор можно разогнать, добавив те самые 50 Гц. Учитывая, что это 5%, не очень понятно, кому это нужно.

Так или иначе, новинка опирается на панель Fast IPS диагональю 24 дюйма с разрешением Full HD. Монитор позиционируется, как решение для киберспортсменов. Можно выделить сертификат VESA DisplayHDR 400, поддержку Motion Blur Reduction Plus (MBR+), Nvidia G-Sync, немерцающую подсветку и яркость 450 кд/кв.м.

Новинка предлагает подставку, позволяющую регулировать высоту панели, крючок для наушников, три порта USB3 и подсветку Light FX. Новинка выйдет в продажу в первом квартале 2027 года, но цена пока не раскрыта.