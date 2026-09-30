AM4 и LGA1700 живее всех живых. Gigabyte представила сразу три новых системных платы для этих старых платформ
Чипсеты B450, B550, B760
Компания Gigabyte представила сразу три новых системных платы для старых процессоров. Две модели подходят для процессоров AMD AM4 и ещё одна поддерживает CPU Intel LGA1700.
Модели B450M H ARGB и B550 X EAGLE WIFI6E для процессоров AMD, как ясно из названий, опираются на чипсеты B450 и B550 соответственно. Они довольно сильно отличаются по всем основным параметрам, начиная от формата и заканчивая набором портов. Модель Eagle более дорогая и лучше оснащена.
Модель B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 ориентирована на CPU Intel Core 12,13,14 поколений и выделяется дополнительно оформлением с оранжевыми акцентами и аниме-персонажем на радиаторе. Всё потому, что эта новинка, как и другие две, представлены на японском рынке. Выйдут ли они на глобальный, неизвестно.
Сами по себе платы вполне обычные, и в этом анонсе важнее то, что Gigabyte представила сразу три платы для старых платформ. Это говорит о том, что производители системных плат продолжают наполнять рынок такими продуктами.
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