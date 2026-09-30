Американцам предложили по $10 000 за согласие на строительство гигантского дата-центра

Американская NorthPoint Development предложила выплачивать по $10 000 домохозяйствам в Хейзл-Тауншип, штат Пенсильвания, на фоне попыток добиться одобрения крупного проекта дата-центра. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, прямые денежные выплаты пока не смогли изменить отношение местных жителей к строительству.

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Дата-центр планируется разместить на территории площадью около 1300 акров, или 526 гектаров, в предгорьях Поконо. Предлагаемые $10 000 — заметная сумма для района, где медианный годовой доход домохозяйства составляет около $60 000. При этом опрошенные WSJ жители в большинстве своем не готовы поддержать проект только ради выплаты.

Главные опасения связаны с возможным круглосуточным шумом от оборудования, потреблением воды и электроэнергии, потенциальным ростом коммунальных расходов и снижением стоимости расположенной поблизости недвижимости. Некоторые жители также выражают недоверие к технологическим компаниям, индустрии искусственного интеллекта и местным властям.

NorthPoint предлагает не только индивидуальные выплаты. В течение 15 лет компания готова направить до $120 млн на развитие местного сообщества — в эту сумму входит финансирование школ, экстренных служб и общественной инфраструктуры.

Прямые выплаты жителям являются относительно новым инструментом для индустрии дата-центров. Обычно девелоперы крупных объектов договариваются с муниципалитетами о налоговых поступлениях, строительстве инфраструктуры и финансировании общественных сервисов. По данным WSJ, идея с индивидуальными выплатами появилась после того, как проект столкнулся с сильным сопротивлением местных жителей.

У NorthPoint есть и административные препятствия. Власти Хейзл-Тауншип ранее отклонили проект из-за требований территориального зонирования, а позднее ввели временный мораторий на строительство дата-центров.