Объём 4,5 литра, кулер Noctua и «шашечки». Framework Desktop в конфигурации с Ryzen AI Max+ Pro 495 и 192 ГБ ОЗУ уже можно предзаказать

Компания Framework начала приём предзаказов на новую версию настольного ПК с говорящим названием Desktop. Эта новая версия опирается на Ryzen AI Max+ Pro 495 и предлагает до 192 ГБ ОЗУ.

Технически это всё тот же относительно компактный мини-ПК, который вышел в прошлом году, но на новой платформе. Хотя сама платформа Ryzen AI Max 400, напомним, технически почти не отличается от прошлого поколения, но зато теперь поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти.

Собственно, новинка Framework как минимум пока что доступна как раз в одной версии с топовым APU и максимальным объёмом ОЗУ. SSD можно выбрать объёмом от 500 ГБ до 8 ТБ, и всё это модели SanDisk.

Модификация с базовым накопителем стоит около 7800 евро. Напомним, ПК, кроме прочего, предлагает два слота для SSD, Wi-Fi 7, rekth Noctua и объём корпуса около 4,5 литра.