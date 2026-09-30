Всего $150 за кВт·ч и максимальная безопасность: Gotion, за которой стоит Volkswagen, готовит твердотельные батареи с плотностью более 400 Вт·ч/кг

Китайская Gotion High-Tech, одним из крупных акционеров которой является Volkswagen, раскрыла планы по масштабированию твердотельных аккумуляторов Jinshi (Gemstone). Компания рассчитывает при серийном производстве добиться удельной плотности энергии более 400 Вт·ч/кг и снизить стоимость примерно до 1 юаня за Вт·ч, что соответствует около $150 за кВт·ч.

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В основе Jinshi лежит сульфидный твердый электролит. По данным Gotion, экспериментальные элементы успешно прошли испытания на прокол и воздействие высокой температуры без возгорания и образования дыма. Повышенная безопасность наряду с высокой плотностью энергии считается одним из потенциальных преимуществ полностью твердотельных аккумуляторов.

Заявленные 400+ Вт·ч/кг примерно вдвое превышают показатели современных массовых LFP-элементов, которые обычно обеспечивают около 160–200 Вт·ч/кг. Такая плотность теоретически позволит увеличить емкость аккумулятора без пропорционального роста его массы и размеров. По оценке Gotion, в габаритах типичной современной тяговой батареи можно было бы разместить около 140 кВт·ч.

При этом твердотельная технология пока остается значительно дороже LFP. Целевая стоимость Gotion на уровне около $150 за кВт·ч примерно вдвое выше цены современных китайских LFP-ячеек. Одновременно этот показатель уже сопоставим со стоимостью более дорогих никельсодержащих аккумуляторов, которые применяются в премиальных электромобилях.

Gotion уже разработала конструкцию пилотной производственной линии мощностью 2 ГВт·ч в год. Она должна стать промежуточным этапом перед переходом к более крупным объемам выпуска и позволит компании отработать технологию серийного производства.

За коммерциализацию твердотельных аккумуляторов одновременно борются и другие производители. ProLogium, которую поддерживает Mercedes-Benz, уже сообщала о создании элементов с плотностью до 381 Вт·ч/кг. Собственные пилотные проекты также развивают BYD и ряд других китайских компаний.

Дополнительным стимулом для отрасли стала государственная политика Китая. Развитие твердотельных аккумуляторов вошло в число приоритетных направлений отраслевого плана до 2030 года, а власти страны рассчитывают укрепить позиции Китая в технологиях следующего поколения.