Сначала разработать IP-ядро процессора, а уже затем выбрать архитектуру. Стартап Nuvacore собирается изменить подход к процессу

Стартап Nuvacore, основанный известными архитекторами процессоров и систем Джерардом Уильямсом, Джоном Бруно и Рамом Шринивасаном, собирается полностью пересмотреть подход к разработке процессоров, отказавшись от изначально выбора архитектуры.

Компания заявила о себе ещё в начале года, но тогда дело ограничилось лишь обещаниями переписать правила рынка. Теперь же стало понятно, что за этими обещаниями как минимум лежит неожиданная концепция.

Компания намерена проектировать значительную часть IP-ядра процессора до того, как определится с конкретной архитектурой набора инструкций (ISA). Обычно именно архитектура является определяющей. В данном случае имеется в виду архитектура на базовом уровне. К примеру, Arm, x86 или RISC-V.

Хотя современные процессоры преобразуют инструкции во внутренние микрооперации и, следовательно, отделяют ISA от большей части базовых конвейеров выполнения, набор инструкций всё ещё влияет на множество архитектурных решений. Это и декодирование инструкций, и обработка регистров, и порядок операций в памяти, и совместимость программного обеспечения.

У Nuvacore же свой подход. Он называется Core First, и подразумевает разработку значительной части базового IP-ядра процессора WarpCore ещё до того, как будет определена архитектура.

Вместо того чтобы начинать с ограничений существующей архитектуры и отталкиваться от них, мы начинаем с самого ядра

Компания говорит, что такой подход позволяет лучше сосредоточиться на микроархитектуре ядра и оптимизировать ее для повышения производительности, энергоэффективности и устойчивости к длительным нагрузкам. Последнее тут не просто так. Длительные нагрузки характерны в первую очередь в серверном сегменте, и компания как раз целится именно туда.

Пока что компания не спешит устанавливать какие-то сроки, так что неизвестно, когда мы увидим хотя бы первые прототипы.