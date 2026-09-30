Wi-Fi 8 идет в массы: TP-Link открыла предзаказы на Archer 8 Ultra, но в США роутер не пустили

TP-Link открыла предварительные заказы на Archer 8 Ultra — первый потребительский маршрутизатор компании с поддержкой Wi-Fi 8. Новинка уже доступна для заказа в Великобритании, Германии, Австралии и некоторых других странах.

Archer 8 Ultra построен на чипсете Broadcom Wi-Fi 8. По данным TP-Link, в реальных условиях новый стандарт и фирменные технологии позволяют получить на 33% более высокую пропускную способность (в некоторых сценариях) по сравнению с собственными устройствами компании на базе Wi-Fi 7. При сильных радиопомехах стабильность соединения должна улучшиться на 24%.

Для проводных подключений предусмотрены два автоматически настраиваемых порта WAN/LAN со скоростью до 10 Гбит/с и четыре LAN-порта на 2,5 Гбит/с. Заявленная площадь покрытия составляет до 3600 квадратных футов, или около 334 м². Маршрутизатор способен одновременно обслуживать до 200 устройств.

Помимо возможностей Wi-Fi 8, TP-Link использует в Archer 8 Ultra фирменный набор технологий StabilityEngine, интеллектуальное управление антеннами и алгоритмы на базе ИИ. Они должны автоматически оптимизировать параметры беспроводной сети и повышать стабильность соединения.

При этом Archer 8 Ultra пока не выйдет в США — одном из ключевых рынков TP-Link. Новое беспроводное оборудование компании не получило необходимого разрешения FCC. Ранее сертифицированные устройства, включая существующие модели с Wi-Fi 7, по-прежнему могут продаваться, однако выпуск на американский рынок новых беспроводных продуктов фактически приостановлен до получения регуляторного одобрения.

Archer 8 Ultra станет только первым представителем будущей линейки TP-Link с Wi-Fi 8. В первом квартале 2027 года компания планирует выпустить Mesh-систему Deco 8 Ultra, а во втором квартале — компактный туристический роутер Roam 8.

В дальнейшем семейство пополнят беспроводные PCIe- и USB-адаптеры, точки доступа и усилители сигнала. Таким образом, в течение 2027 года TP-Link планирует сформировать полноценную экосистему устройств с поддержкой Wi-Fi 8.