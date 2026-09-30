Полноценная настольная видеокарта с 16 ГБ памяти и 16-ядерный CPU в мини-ПК за 1760 долларов. Это новая версия Minisforum AtomMan G1 Pro

Компания Minisforum выпустила новую версию своего игрового мини-ПК AtomMan G1 Pro. Новинка оценена в 1760 долларов и предлагает видеокарту с 16 ГБ памяти.

В основе новинки лежит 16-ядерный флагманский процессор Ryzen 9 8945HX, а для игр тут Radeon RX 9060 XT 16GB. Причём не мобильная версия, которой, собственно, не существует, а полноценная настольная. Разве что ограничена мощностью в 140 Вт против 160 Вт в норме, но это не особо существенно.

Из остального можно выделить 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, а размеры составляют 215 × 57 × 315 мм, но всё это осталось неизменным по сравнению с другими версиями этого ПК. Блок питания встроенный.