Китайские станки для российских чипов: крупнейший производитель российской микроэлектроники начал продавать китайское оборудование различным предприятиям

«Элемент» развивает сразу два направления — и сам создает оборудование для производства чипов, и поставляет зарубежное оборудование другим компаниям

«Контракт Холдинг», подконтрольный крупнейшему российскому микроэлектронному холдингу «Элемент», начал поставлять китайское оборудование для производства полупроводников не только предприятиям группы, но и сторонним российским заказчикам. По данным CNews, компания уже ввезла более 100 единиц технологического оборудования.

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Ранее «Контракт Холдинг» в основном обеспечивал потребности предприятий «Элемента», однако теперь вышел на открытый рынок. Помимо производственных установок, компания предлагает технологическую химию и электронную компонентную базу.

В номенклатуру входят системы ионного легирования, магнетронного напыления и осаждения материалов, а также оборудование для тестирования полупроводниковых компонентов. За последние шесть месяцев поставщик также оформил декларации соответствия на широкий ассортимент продукции китайских и других зарубежных производителей.

Для организации поставок «Контракт Холдинг» открыл собственную дочернюю структуру в Китае. Она будет заниматься контролем качества оборудования и логистикой. Такая схема позволяет компании напрямую взаимодействовать с производителями и контролировать поставки на фоне сохраняющихся рисков для трансграничной торговли полупроводниковыми технологиями.

Основными заказчиками импортного оборудования становятся действующие российские полупроводниковые фабрики, которым требуется ремонтировать, модернизировать и расширять парк технологических установок. Среди потенциальных потребителей — называют «Микрон», «НМ-Тех» и другие предприятия микроэлектронной отрасли.

Параллельно «Элемент» развивает собственное направление по созданию технологического оборудования. Другая структура группы, «Нанотроника», занимается разработкой российских установок для микроэлектроники, однако о серийных поставках ее оборудования пока не сообщалось.