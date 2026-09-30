11 600 мА·ч, 7 лет обновлений, поддержка S Pen и Dimensity 9500. Samsung представила свои флагманы Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12 Plus

У старшей экран с диагональю 14,6 дюйма, у младшей — с диагональю 12,6 дюйма

Samsung представила флагманские планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+. Обе модели построены на процессоре MediaTek Dimensity 9500, работают под управлением One UI 9 на базе Android 17 и будут обновляться в течение 7 лет. Продажи стартуют 7 октября.

Galaxy Tab S12 Ultra оснащен экраном AMOLED с диагональю 14,6 дюйма, разрешением 2960 × 1848 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Galaxy Tab S12+ получил панель с диагональю 12,6 дюйма и разрешением 2800 × 1752 пикселей.

Емкость аккумулятора версии Ultra составила 11 600 мА·ч, Tab S12+ получил батарею емкостью 10 600 мА·ч. Оба планшета поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Набор камер также различается. Tab S12 Ultra оснащен сдвоенной камерой с датчиками разрешением 13 и 8 Мп. Galaxy Tab S12+ получил только 13-мегапиксельную камеру. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп в обоих случаях.

Galaxy Tab S12 Ultra поддерживает Wi-Fi 7, Galaxy Tab S12+ — Wi-Fi 6E. В обоих случаях предусмотрен Bluetooth 6.0 и поддержка фирменного стилуса S Pen. One UI 9 позволяет одновременно разделять рабочее пространство экрана между тремя приложениями и включает актуальный набор функций Galaxy AI.

Samsung сохранила возможность расширения памяти: оба устройства поддерживают карты microSD емкостью до 2 ТБ. Ultra предлагается в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, а S12+ — 12/256 и 12/512 ГБ.

Galaxy Tab S12+ в США стоит от $1200, а Galaxy Tab S12 Ultra — от $1400. В Европе стартовые цены составляют 1330 евро и 1570 евро соответственно.